Come funziona la “dinner cancelling”. La dieta che ha fatto dimagrire Fiorello in poche settimane

Da punizione d’altri tempi, a stile di vita salutare: saltare la cena – o dinner cancelling – è un metodo sempre più usato per dimagrire e contrastare l’invecchiamento; se ne parla soprattutto ora, dopo che Fiorello ha confessato di averlo seguito con successo per poche settimane.

Ideato da Dieter Grabbe, personal trainer ed esperto di alimentazione e di salute naturale, il programma – che non si limita però al solo digiuno serale ma è un regime alimentare da seguire fin dalla colazione – si rifà agli studi di Roy Walford, pioniere degli studi sulla longevità attraverso la riduzione calorica. “Il dinner cancelling – spiega Grabbe nel suo libro pubblicato in Italia da Edizioni Red – attiva le cosiddette molecole heat shock, molecole che fanno in modo che le strutture proteiche del corpo abbiano la forma giusta e funzionino nell’organismo in modo ottimale. Brevi periodi di digiuno fanno moltiplicare le molecole heat shock e di conseguenza i muscoli e gli organi si mantengono in forma”.

E non è solo una questione di forma. Grabbe definisce il suo programma una “vacanza per gli organi”: anche solo una volta a settimana basta ad evitare che fegato, reni, intestino si sovraccarichino e dare loro la possibilità di rigenerarsi. In più l’organismo sfrutta queste ore di pausa per eliminare sostanze dannose.

Come funziona

Il dinner cancelling consiste nell’evitare di mangiare dopo le 17. Se poco prima si consuma uno spuntino energetico, non si avranno difficoltà a trascorrere il resto della serata senza mangiare. È importante però assumere nel corso della giornata sostanze nutrienti a colazione e a pranzo. Dalle 17 in poi invece solo liquidi in grande quantità.

Per quanto tempo rinunciare alla cena?

Dipende dagli obiettivi che ci siamo prefissati. Il metodo standard prevede due o tre sere a settimana: può essere effettuato a cicli di alcuni mesi, o anche per tutto l’anno. È il metodo più adatto per chi vuole contrastare l’invecchiamento o per chi vuol perdere peso lentamente o tenerlo sotto controllo. La variante dei 14 giorni invece è indicata per chi è in sovrappeso: 14 giorni di digiuno moderato, al termine del quale va seguito però il metodo standard. In due settimane si perdono 5-6 chili.

La regola più importante

Per raggiungere buoni risultati con la strategia del digiuno serale occorre bere molto, soprattutto dopo le 17, ma anche durante l’intero arco della giornata. Nei giorni in cui si pratica il digiuno serale si può arrivare fino a 3 litri di liquidi al giorno. L’acqua è la bevanda più indicata. Attenzione solo alla temperatura: meglio ambiente, mai troppo fredda.

Per il resto della giornata pochi grassi

Per perdere peso in modo naturale, rapido e duraturo si dovrebbe combinare il metodo del digiuno serale con il principio della riduzione dei grassi, che sono i principali responsabili del sovrappeso. È importante anche combinare i cibi in modo corretto: 5% carboidrati, 25% proteine e 10% grassi.

Mai stare fermi