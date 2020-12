Come fu (davvero) il primo Natale della Storia?

A BETLEMME? Dunque come fu, in realtà, il primo Natale della Storia, quello che si festeggiò a Betlemme due millenni (abbondanti) fa? Le fonti di notizie sono scarsissime. Dei quattro evangelisti canonici, due (Marco e Giovanni) non dicono nulla sul tema; un terzo dedica al Natale un versetto telegrafico: “ Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode” (Matteo, 2: 1). Solo il Vangelo di Luca indugia su qualche dettaglio.

Che fosse dicembre è improbabile. Che corresse l’Anno Zero (o più propriamente Uno) è impossibile. Che fossero presenti un asino e un bue, lo dicono solo alcuni testi che la Chiesa rigetta come apocrifi. Che tutto avvenisse in una grotta, idem. Infine, che nel cielo notturno brillasse una cometa è una suggestiva leggenda inventata di sana pianta nel clima culturale del tardo Medioevo, 13 secoli dopo i fatti, quando Carlo Magno era già morto da 500 anni e Dante Alighieri aveva già doppiato il famoso mezzo del cammin della sua vita.

Tanto silenzio non deve stupire: i primi cristiani consideravano sconveniente parlare di certi aspetti della vita del Messia, ritenuti troppo “terreni”. Ancora all’inizio del terzo secolo, chi cercava dettagli sul primo Natale si tirava addosso il sarcasmo di un padre della Chiesa, Clemente Alessandrino: “Costoro non si contentano di sapere in che anno è nato il Signore, ma con troppa curiosità cercano anche il giorno!”. E un altro “padre”, Origene (185-254), arrivò a teorizzare: “Nelle scritture solo i peccatori, non i santi, celebrano la loro nascita”.

L’ANGELO DEL SIGNORE. In questo quadro non è strano che tre vangeli tacciano sul Natale, ma semmai che uno ne parli. Ecco il testo controcorrente: “Ora, mentre si trovavano in quel luogo (Betlemme) si compirono per lei (Maria) i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria di Dio li avvolse di luce” (Luca, 2: 6-9).

Come si può notare, il testo non cita alcuna stella cometa, alcuna coppia bue-asinello, alcuna grotta. Parla invece di una mangiatoia, che sottintende una stalla. Ancora: il testo non parla di dicembre e tanto meno del giorno 25. Anzi, i casi sono due: o l’episodio dell’adorazione dei pastori (che ispirò nei secoli seguenti molti artisti) è solo una fantasia, oppure il primo Natale fu in un’altra stagione, visto che l’inverno in Giudea è troppo freddo perché uomini e greggi dormano all’aperto di notte. L’affermazione si basa su precisi dati meteo: negli Anni ’50 un noto storico e divulgatore tedesco, Werner Keller, nel best-seller La Bibbia aveva ragione si prese la briga di misurare le temperature medie notturne di Hebron, a 20 chilometri da Betlemme. Ecco i risultati: dicembre –2,8°, gennaio –1,6°, febbraio –0,1°. Il tutto abbinato a fitte piogge (dicembre 147 mm, gennaio 187 mm). “Con temperature sotto lo zero” concluse “neppure nella Terra Promessa poteva esserci bestiame al pascolo”.

CALENDARI BALLERINI. Quando dovremmo far festa, allora? Il mondo cristiano risponde in ordine sparso. La scelta del 25 dicembre, che oggi accomuna cattolici e protestanti, non è condivisa da ortodossi, copti e armeni, che comunque puntano su date invernali (6 o 7 gennaio, secondo le confessioni e il ritmo degli anni bisestili). Un tempo il calendario liturgico era ancor più variegato: alla fine del III secolo, quando i cristiani iniziarono a uscire dalle catacombe, in Tunisia il Natale si celebrava il 28 marzo, in Egitto il 20 maggio e a Roma forse mai. Insomma: in assenza di notizie certe, sulla data del “vero Natale” molti sono andati a briglia sciolta, senza timore di essere smentiti. L’osservazione non riguarda solo i credenti, ma anche i laici, che spesso si sono sbizzarriti a loro volta in ipotesi fantasiose: una trentina di anni fa l’inglese David Hughes, in base a calcoli estremamente complessi, lanciò una teoria secondo cui Gesù sarebbe nato il 15 settembre. Si badi: Hughes non era un fanatico religioso in cerca di notorietà, bensì un serio docente di Astronomia dell’Università di Sheffield (Inghilterra).