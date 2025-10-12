Coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrate oltre 100 piante: due arresti

Brillante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Alatri nella prevenzione e repressione dei reati attinenti gli stupefacenti. I militari dell’Aliquota Operativa unitamente a quelli della Stazione Carabinieri di Veroli hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’uso di stupefacenti ed hanno attenzionato un’abitazione localizzata nel territorio del comune di Veroli in quanto insospettiti da alcuni movimenti di persone al suo esterno.

I dubbi venivano confermati quando all’atto di un’operazione di polizia giudiziaria i militari effettuavano una perquisizione domiciliare della stessa. Provvedevano ad identificare gli occupanti che risultavano essere una donna 32enne ed un uomo 35enne, quest’ultimo già gravato da precedenti penali. All’interno dell’abitazione venivano rinvenuti 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, due bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento della droga, nonchè la somma contante di € 1.190,00.

I Carabinieri notando il nervosismo dei predetti e sentendo provenire all’interno dello stabile un aroma riconducibile a sostanze stupefacenti, proseguivano la perquisizione anche ai locali cantinati ove trovavano una serra attiva adibita alla coltivazione di piante di cannabis indica. Venivano sequestrate più di cento piante con tutta la relativa attrezzatura usata per la coltivazione e le due persone tratte in arresto in flagranza di reato e come disposto dall’Autorità Giudiziaria, condotti presso distinte abitazione in regime di arresti domiciliari. Un’operazione che ha permesso di debellare sul nascere un traffico di sostanze stupefacenti che si sarebbe riversato sul mercato ciociaro.

È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.