Colti in flagranza di reato, in due arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, con particolare riguardo al fenomeno del consumo degli stupefacenti tra i giovani, in vista del periodo estivo legato alla ricorrenza del Ferragosto, il Questore di Frosinone ha disposto mirate attività.

In particolare, si è focalizzata l’attenzione nei confronti di stranieri appartenenti a sodalizi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ambito, nella tarda mattinata odierna, personale delle volanti ha arrestato due cittadini Albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

I predetti, non residenti in Italia e con precedenti specifici, sono stati colti in flagranza di reato.

Nella circostanza sono stati sequestrati circa 30 grammi di sostanza stupefacente, del tipo Cocaina, la somma di 1375,00 euro, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio ed un bilancino di precisione.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati, sono stati associati in carcere in attesa del rito direttissimo.

