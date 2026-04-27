Colpo sventato dai Carabinieri, arrestato un uomo per furto

Nella mattinata dello scorso 16 aprile, a Piedimonte San Germano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un cittadino di origine egiziana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato intercettato e fermato in via Latina alla guida di un PickUp Ford Ranger, asportato poco prima dal piazzale di una ditta trasporti poco distante. Al momento del fermo, il soggetto ha opposto resistenza nei confronti dei militari intervenuti, i quali sono comunque riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cassino, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata successiva davanti al Tribunale monocratico di Cassino.

All’esito dell’udienza il Giudice, dopo aver accolto la richiesta di convalida dell’arresto formulata dalla Procura della Repubblica di Cassino, su richiesta delle parti ha applicato la pena di anni uno di reclusione disponendo la scarcerazione dell’imputato.

L’operazione conferma l’elevato livello di attenzione e controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri di Cassino, impegnata quotidianamente nella prevenzione e repressione dei reati predatori, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali.

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