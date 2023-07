Nell’estrazione di venerdì 21 luglio, come riporta Agipronews, a Grottaferrata, in provincia di Roma, da segnalare una vincita da 21.729,13 con l’ambo 10-19 sulla ruota Nazionale, in seguito a una giocata del valore di 2 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro per un totale di 647 milioni da inizio anno.

