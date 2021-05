Colon irritabile e diverticolite: differenze, diagnosi e cura

Colon irritabile, diverticolosi e diverticolite: il lockdown da pandemia di Covid ha fatto venire il mal di pancia agli italiani. Ma non è uno scherzo. “In questo ultimo anno sono aumentati moltissimo i casi di colon irritabile e di diverticolite“, spiega a Gazzetta Active il professor Giampiero Campanelli, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale sezione Day&Week Surgery all’Istituto Clinico Sant’Ambrogio e Direttore dell’Hernia Center di Milano presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano e La Santambrogio.

COLON IRRITABILE E DIVERTICOLITE: LE DIFFERENZE

Ma non sempre un mal di pancia concentrato nella parte sinistra del colon, il cosiddetto sigma, unito a disturbi nel modo di andare in bagno, alternando dissenteria a stipsi, è il sintomo della sindrome del colon irritabile: “Talvolta la sindrome del colon irritabile è provocata dalla comparsa di diverticoli, ovvero delle estroflessioni, delle specie di palloncini che si creano verso la superficie esterna del colon, soprattutto nella parte sinistra. Nella maggioranza dei casi questi diverticoli non danno sintomatologia, talvolta danno sintomatologia blanda: doloretti e, appunto, sindrome del colon irritabile. Altre volte si ha una vera e propria diverticolite“. Ma qual è la causa della diverticolite? “E’ l’alimentazione. Non è chiarissimo quali siano i cibi consigliati e quali quelli sconsigliati in caso di diverticoli, ma negli ultimi tempi le persone hanno passato più tempo a casa, facendo molta meno attività fisica e cambiando la propria dieta, consumando più farine raffinate, condimenti grassi e alcolici. Tutti alimenti che favoriscono le infiammazioni del colon che possono portare a diverticolite”.

I SINTOMI DELLA DIVERTICOLITE

A differenza della sindrome del colon irritabile, la diverticolite ha una sintomatologia più importante: “Da dolorini alternati a forma di coliche del colon irritabile si passa ad un dolore sordo, continuo, profondo. Il paziente avverte la sensazione di avere aria a livello addominale, tende a volerla espellere ma non ci riesce, ha un senso di pesantezza, di ostruzione. In alcuni casi si ha anche l’urgenza improvvisa di andare in bagno. Talvolta si ha anche febbre, soprattutto nei casi in cui si ha una vera e propria diverticolite con infiammazione ed infezione”, spiega il professor Campanelli.

LE COMPLICANZE DELLA DIVERTICOLITE: OCCLUSIONE INTESTINALE E PERFORAZIONE CON PERITONITE

Il rischio maggiore della diverticolite è proprio dato dall’infezione: “I diverticoli sono come dei palloncini che si creano verso il bordo esterno del colon ma comunicano con la parte interna. Quindi i residui di cibo che vanno a finire all’interno di questi cappuccetti li irritano. Questa situazione, unita al fatto che il paziente non si scarica in maniera completa, può portare ad una infezione e complicarsi fino ad arrivare ad un blocco completo dell’evacuazione, con una occlusione intestinale, soprattutto nel caso di diverticoli di vecchia data, data da una cicatrizzazione che non permette più al paziente di andare di corpo”, spiega il professor Campanelli. “L’altra complicanza gravissima è la perforazione di questi diverticoli infiammati, infettati, colmi di questo ristagno di materiale. Se i diverticoli si bucano il materiale presente nel colon finisce nella cavità addominale e si ha un quadro di peritonite”.

DIVERTICOLITE: DIAGNOSI E CURA

Come si arriva alla diagnosi di diverticolite? “In caso di dubbi, quando il paziente potrebbe avere la sindrome del colon irritabile, si può fare un clisma opaco o una colonscopia. Se, invece, il paziente presenta un quadro acuto di diverticolite o sa di avere i diverticoli allora è meglio la tac dell’addome con mezzo di contrasto”. E come si cura la diverticolite? “La terapia medica per i pazienti blandi prevede un antibiotico che deve essere somministrato una settimana al mese per sempre, per evitare le complicanze a livello intestinale dovute alla presenza di diverticoli. Ma se dopo un primo episodio di diverticolite si hanno altri episodi bisogna programmare l’intervento chirurgico di asportazione del sigma con il tratto dei diverticoli interessato, altrimenti si rischiano subocclusione e perforazione. Si tratta di un intervento laparoscopico molto meno invasivo rispetto al passato, che consente le dimissioni già dopo tre-quattro giorni. Ma per evitare il sacchetto, è fondamentale intervenire subito”, avverte il professor Campanelli.

