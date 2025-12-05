Collepardo, Regione affida interventi di messa in sicurezza con oltre un mese di anticipo

Assessori Righini e Rinaldi: «Risultato di rilievo per il territorio e la comunità».

La Regione Lazio nei primi giorni di dicembre ha concluso, in tempi record, tutte le procedure di affidamento degli interventi per la messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo in provincia di Frosinone. I lavori saranno realizzati da un’impresa specializzata a livello nazionale nel consolidamento e nella messa in sicurezza delle pareti rocciose. Grazie alla tempestività tecnica degli uffici regionali, i lavori partiranno entro la fine dell’anno e saranno completati nei quattro mesi successivi.

«L’avvio, con oltre un mese di anticipo rispetto alle tempistiche previste, dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo rappresenta un risultato di assoluto rilievo per il nostro territorio e per le comunità interessate. Questo traguardo, raggiunto con grande rapidità ed efficienza, conferma l’impegno concreto della Regione Lazio nel garantire risposte tempestive e soluzioni efficaci alle emergenze del territorio. La sicurezza delle comunità locali e la tutela di luoghi di straordinario valore storico, ambientale e paesaggistico rappresentano per noi una priorità assoluta. Siamo determinati a restituire al più presto alla cittadinanza e ai visitatori le Grotte di Collepardo, chiuse dal mese di agosto 2023, certi che questo intervento contribuirà in modo decisivo alla valorizzazione e al rilancio dell’intera area», ha sottolineato l’assessore alla Programmazione economica, al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«L’intervento sulle Grotte di Collepardo rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza del nostro territorio. L’efficacia della collaborazione tra gli uffici regionali e le amministrazioni locali dimostra la forte volontà della Regione Lazio di dare risposte rapide. Continueremo a seguire ogni fase dei lavori con massima attenzione, in modo da garantire la piena fruibilità in condizioni di assoluta sicurezza. Questo intervento rappresenta la missione della Giunta regionale e dell’Assessorato: un impegno volto al rafforzamento della resilienza del territorio e alla valorizzazione delle sue eccellenze naturali», ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.