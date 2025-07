COLLEPARDO, BATTISTI (PD): BENE ANNUNCIO RIAPERTURA GROTTE, AUSPICO RISPETTO TEMPISTICHE

“Non posso che esprimere soddisfazione per gli investimenti annunciati dalla Regione Lazio per la riapertura al pubblico delle Grotte di Collepardo e ringrazio l’assessore Righini per l’attenzione. In questo lungo periodo di incertezza e di chiusura di questo straordinario sito del nostro territorio ho più volte sollecitato, attraverso mozioni e interrogazioni in consiglio, interventi di ripristino per un sito di grande valore naturalistico e turistico, uno dei simboli della nostra identità e delle potenzialità del territorio. Bene che si proceda al più presto con i lavori”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti, presente all’inaugurazione ufficiale dopo il periodo di chiusura del sito.

“Durante la scorsa legislatura – spiega Battisti – abbiamo portato avanti un’operazione fondamentale per evitare il fallimento del consorzio che gestiva le grotte di Collepardo e Pastena. Grazie alla sensibilità e all’intervento del presidente Zingaretti, abbiamo preservato un patrimonio e rilanciato l’intero complesso salvaguardando anche i livelli occupazionali attraverso Lazio Crea. La chiusura di questi anni è stata una ferita per il territorio, ma non siamo mai rimasti fermi. Abbiamo costantemente sollecitato la riapertura, consapevoli del valore che questo presidio riveste in termini di valorizzazione ambientale, attrattività turistica e sviluppo locale. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro portato avanti con coerenza e determinazione, grazie anche alla continuità dell’impegno della Regione Lazio”.

“Le Grotte di Collepardo – conclude Battisti – torneranno finalmente accessibili a cittadini e visitatori nel 2026. Seguiremo con attenzione le procedure affinché queste tempistiche siano rispettate e continueremo a lavorare affinché questo patrimonio sia sempre più conosciuto e tutelato dopo i numeri record raggiunti nella passata legislatura”.