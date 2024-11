COLLEGATO – M5S LAZIO: “ABBIAMO ABBANDONATO L’AULA, LA SICUREZZA DEI BAMBINI NON SI BARATTA”

“Il Collegato al Bilancio della Regione Lazio è un provvedimento invotabile, prima di tutto perché sacrifica la sicurezza dei bambini e del personale scolastico sull’altare di giochi politici e compromessi interni alla maggioranza.

Tra le norme più gravi approvate c’è quella che permette che i locali destinati a segreterie, insegnanti, personale ausiliario e servizi sanitari possano essere collocati in spazi senza finestre come i seminterrati.

Ma ciò che è più inaccettabile è l’introduzione della possibilità di collocare le aule delle scuole dell’infanzia al primo piano, costringendo bambini dai 3 ai 5 anni a salire e scendere due rampe di scale, in palese violazione delle più elementari norme di sicurezza e buonsenso, mettendo a rischio la loro incolumità fisica.

Il problema delle strutture scolastiche inadeguate si affronta con investimenti seri e una riqualificazione strutturale, non con compromessi irresponsabili che mettono a rischio la salute e la sicurezza di bambini, insegnanti e personale scolastico.

Per questi motivi, abbiamo abbandonato l’aula, lasciando che il centrodestra si assumesse la piena responsabilità di un provvedimento che grida vendetta. La sicurezza delle scuole non può essere trattata come una moneta di scambio per stabilizzare una maggioranza traballante”

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA