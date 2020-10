Collegamento ferroviario Cassino – Gaeta, Picano (FdI): “Importante opera da realizzare’

Ho da poco appreso della riunione istituzionale che il Sindaco di Cassino ha tenuto in videoconferenza con il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, il Sindaco di Piedimonte San Germano, il Presidente del Cosilam e le parti sociali avente ad oggetto lo sviluppo del Lazio Meridionale. Mi fa molto piacere apprendere che nell’agenda delle opere da realizzare sia stato inserito il collegamento ferroviario Cassino – Gaeta. Tale progetto, se realizzato, implementerà maggiormente le relazioni tra le due Province con evidenti ricadute e benefici economici per entrambi i territori. Mi auguro vivamente che si proceda ad uno studio di fattibilità e che vengano coinvolti tutti i Sindaci dei Comuni interessati alla tratta ferroviaria, deputati e senatori del territorio in modo da non escludere nessuno nel processo di sviluppo. Tale opera non deve essere una chimera ma c’è’ bisogno di uno sforzo corale a tutti i livelli istituzionali per raggiungere l’obiettivo.

Correlati