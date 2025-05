COLLE SAN MAGNO, UNA NUOVA ILLUMINAZIONE INTERNA PER LA CHIESA DI SANTA CROCE

Il Sindaco Cambone: “Un piccolo intervento per valorizzare un gioiello del nostro patrimonio artistico”

Sembra tornata a nuovo splendore la chiesa di Santa Croce sul monte Asprano a Colle San Magno. In occasione del mese mariano di maggio, la locale amministrazione guidata dal sindaco Valentina Cambone ha realizzato alcuni piccoli interventi che hanno permesso all’edificio sacro di valorizzare le sue specificità e caratteristiche.

Ora svetta sul monte illuminata da un più funzionale sistema di luci interno, è stata pulita tutta l’area adiacente e sono stati realizzati diversi lavori di manutenzione. E’ pronta ad accogliere i fedeli per le funzioni sacre in onore della Madonna.

Soddisfazione è stata espressa proprio dal sindaco Cambone: “Valorizzare il nostro patrimonio storico e architettonico è un preciso obiettivo. Spesso non serve investire risorse ingenti, servono attenzione e buona volontà. La chiesa di Santa Croce è cara a tutti i cittadini di Colle San Magno e abbiamo voluto sistemarla per il mese mariano, venendo incontro alle richieste che la parrocchia ci ha rivolto. Operare in sinergia con le realtà del territorio è fondamentale per rispondere al meglio a tutte le necessità che emergono”.

Il Sindaco Valentina Cambone