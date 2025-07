COLLE SAN MAGNO, TUTTO PRONTO PER UN’ESTATE 2025 ALL’INSEGNA DEGLI EVENTI

L’amministrazione comunale ha ufficializzato il cartellone delle manifestazioni.

Il sindaco Cambone: “Pronti a stupire cittadini e visitatori e ad accogliere i collacciani che tornano in paese”

Sarà un’estate frizzate quella che stanno preparando a Colle San Magno. In queste ore l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Valentina Cambone ha ufficializzato il cartellone degli appuntamenti, realizzato attraverso il modello consueto della collaborazione e del sostegno delle associazioni del territorio, della Pro Loco e della Parrocchia di San Magno.

Il cartellone si avvale delle opportunità garantite attraverso il bando Borghi del Ministero della Cultura.

“Intanto voglio sottolineare un aspetto – ha dichiarato il sindaco Valentina Cambone – non è facile organizzare un cartellone di eventi così corposo per una piccola realtà come la nostra. Dietro c’è un grande lavoro, tanta disponibilità da parte di tutte le componenti del nostro paese: cittadini, associazioni, pro Loco, parrocchia. E questo è un segnale importante di vivacità e di attaccamento. Anche un cartellone di eventi è un messaggio: i piccoli comuni vogliono sopravvivere”.

Per quanto concerne il programma, si tratta di una proposta variegata che spazia tra buona cucina, prodotti tipici, libri, tradizioni, rievocazioni, musica, teatro, ricorrenze religiose, animazione. Spiccano, il consueto appuntamento a Campo del Popolo del 3 agosto, per la XXXIII Festa della Montagna con Casalattico e Terelle; il prestigioso evento “Jazz alla Torre” del 6 agosto, nell’ambito della XXX edizione del Festival Internazionale Severino Gazzelloni; lo spettacolare percorso enogastronomico “Il Borgo racconta” del 12 agosto e le tradizionali ricorrenze legate a San Rocco e San Magno.

Ci sarà, come sempre, il 17 agosto la festa dei collacciani nel mondo, con il concerto degli MBL e di Benedetto Vecchio.

“Colle San Magno si animerà di luci, feste e colori – ha detto ancora il sindaco Cambone – Ci prepariamo a stupire i nostri cittadini, ad accogliere chi vorrà trascorrere una piacevole serata nel nostro borgo e a riempire d’affetto i tanti collacciani che risiedono lontano e che proprio in questa stagione tornano in paese. Grazie a tutte le realtà del nostro territorio che contribuiscono a organizzare tutti questi eventi. Grazie alla Regione Lazio per la vicinanza e il sostegno.Grazie alle opportunità concesse dal bando Borghi del Ministero della Cultura, una intuizione preziosa che ci sta accompagnando in questi anni e che ci permette di realizzare iniziative e progetti e che ci permette di realizzare iniziative e progetti durante tutto l’anno. Grazie ai componenti della mia amministrazione perché tutto quello cve riusciamo a realizzare è il risultato di un lavoro di squadra”.