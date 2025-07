Colle San Magno, successo per la presentazione del libro di Alessandro Marcuccilli, “Camminare ai margini – Monte Asprano e Cantalupo tra storia e antropologia”

Tanta la partecipazione per la presentazione del libro di Alessandro Marcuccilli, “Camminare ai margini – Monte Asprano e Cantalupo tra storia e antropologia”, a Largo San Costanzo, in località Cantalupo a Colle San Magno.

Un libro che cerca di indagare i processi di antropizzazione del monte Asprano focalizzando l’attenzione sul più antico nucleo abitativo, Cantalupo. Attraverso l’esperienza dell’ascolto, del cammino e di un nuovo modo di osservare i luoghi, in “Camminare ai margini” si raccontano storie collettive ed individuali, passate e presenti, con riflessioni che pongono interrogativi sui rischi del futuro.

Presenti alla serata, patrocinata dal Comune di Colle san Magno e realizzata con la collaborazione dell’Associazione Le Tre Torri, il sindaco Valentina Cambone e l’assessore alla cultura Marco Di Rienzo.

“Ho voluto dedicare questo libro – ha detto Marcuccilli – a Giuseppe Nino Rezza, artista e innamorato della sua terra. Un testo scritto camminando sui luoghi della mia indagine, proprio nel vero senso del termine, perché sono state quotidiane le frequentazioni di Cantalupo, dei sentieri e degli angoli di questo territorio. Ringrazio tutte le persone intervenute: scrivere un libro di questo tipo è sempre un atto d’amore verso la terra in cui si abita. Mi auguro che possa rappresentare un piccolo messaggio di attenzione rispetto ai temi dell’identità e dell’attaccamento alle proprie radici”

“Cantalupo è uno straordinario contenitore di storie – ha detto il sindaco Valentina Cambone – ci racconta quello che siamo, da dove veniamo, come è nata la nostra comunità e, soprattutto, ci indica quei valori immutabili della nostra identità. Una bellissima serata a Largo San Costanzo per la presentazione del libro di Alessandro Marcuccilli. Una piazza così piena è il messaggio più bello di un paese che non si vuole arrendere e si sente legato alle proprie radici. Grazie ad Alessandro, grazie all’Associazione TRE TORRI 2022 per l’organizzazione e grazie a tutti coloro che hanno partecipato. L’estate a Colle San Magno è anche Cultura”.

