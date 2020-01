Colle San Magno, risorse ministeriali per efficientamento energetico e messa in sicurezza di strade e scuole

Pioggia di fondi per il Comune di Colle San Magno. A stabilirlo un doppio decreto del Ministero degli Interni che assegna all’ente guidato dal sindaco Antonio Di Adamo: 50 mila euro per l’efficientamento energetico e 11.587 mila euro per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico.Tali risorse permetteranno al Comune di Colle san Magno di continuare nell’azione di miglioramento della pubblica illuminazione con lampade a led e nel miglioramento delle strade e delle scuole.Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Di Adamo e dall’assessore ai lavori pubblici Antonio Di Nota: “Il governo sta mettendo a disposizione diverse risorse per i Comuni che si fanno trovare pronti con le progettualità. Colle San Magno ne ha potuto beneficiare proprio perché abbiamo lavorato in anticipo”.

COMUNICATO STAMPA

