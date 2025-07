COLLE SAN MAGNO, RINASCE UNO DEI GIOIELLI DEL PATRIMONIO TURISTICO E DELLA MONTAGNA: IL RIFUGIO POZZACONE SUL MONTE CAIRO

Il Sindaco Cambone: “Un ulteriore tassello alla visione di sviluppo locale che punta sulle nostre ricchezze ambientali”

Uno dei più significativi attrattori turistici del territorio di Colle San Magno, soprattutto legato al settore del turismo della montagna, dei sentieri e dei cammini, torna a risplendere in tutta la sua bellezza e funzionalità.

Grazie alle opportunità e ai fondi a disposizione del Bando Borghi del Ministero della Cultura, il Comune di Colle San Magno ha completato i lavori di riqualificazione del Rifugio Pozzacone.

Il Rifugio si trova sul versante ovest di monte Cairo, a circa 1300 mt di altitudine e da sempre è tappa imprescindibile dell’anello escursionistico che collega Colle San magno alla vetta della montagna.

“Un investimento importante – ha detto il sindaco Valentina Cambone – che rientra in una visione più ampia di rilancio del nostro borgo attraverso la fruibilità e la realizzazione di una rete di percorsi, strutture e servizi capaci di attrarre visitatori e offrire nuove opportunità per la comunità locale. Un luogo che torna a vivere, nel cuore della nostra montagna”.

“Ancora un volta – ha concluso il sindaco Cambone – concretizziamo un obiettivo grazie al Bando Borghi a testimonianza che quando abbiamo deciso di investire in questa opportunità abbiamo fatto una scelta vincente. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del progetto di sistemazione del Rifugio. E un grazie particolare a tutta la mia squadra di amministratori: non mi stancherò mai di ribadire come ogni risultato è un risultato di squadra”.

