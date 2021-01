Colle San Magno, posizionata l’antenna per la telefonia mobile: stop ai problemi di connessione

A poche settimane dall’annuncio da parte dell’assessore Manuela Spiriti, si concretizza un progetto che l’amministrazione comunale di Colle San Magno sta perseguendo da tempo: sono iniziati i lavori per l’istallazione dell’antenna della telefonia mobile.

Un autoarticolato ha trasportato nei giorni scorsi il dispositivo mobile, gli operai hanno soggiornato nel comune montano e proprio in queste ore hanno provveduto a svolgere gli interventi di sistemazione del terreno per poi istallare l’antenna.

Per Colle San Magno si apre una nuova fase, soprattutto ci si mette alle spalle una situazione non più sostenibile, quella dell’impossibilità di collegarsi alla rete. Un riconoscimento dunque al lavoro svolto dagli amministratori che non si sono dati per vinti in questi anni, hanno lavorato incessantemente e finalmente hanno centrato l’obiettivo.

“Era un risultato non scontato – spiegano il sindaco Antonio Di Adamo e l’amministrazione comunale tutta – però ce l’abbiamo fatta. Siamo enormemente soddisfatti: oltre alle tante opere che stiamo realizzando, possiamo dire di avere realizzato anche una infrastruttura digitale. Oggi più di ieri sono necessarie queste antenne: per la connessione, per il lavoro sempre più smart, per lo studio, per lo sviluppo turistico”.

“Abbiamo dimostrato che il lavoro paga, che il nostro impegno è fattivo e concreto. Continueremo ad assicurarlo, perché ci interessa solo migliorare e far crescere il nostro paese. E lo stiamo facendo”.

COMUNICATO STAMPA