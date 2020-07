Colle San Magno, partiti i lavori per la sistemazione della strada di accesso alla località Sett’Are

Sono partiti questi mattina i lavori di sistemazione della strada di accesso alla località Sett’Are a Colle San Magno, realizzati in collaborazione con la XV Comunità montana di Arce.

Un risultato fondamentale per l’amministrazione del sindaco Antonio Di Adamo in quanto la zona è molto importante per il paese: vi sono numerosi terreni da coltivare, è un’area per il pascolo e l’allevamento ed è apprezzata anche dagli amanti della natura e delle camminate in montagna.

Dopo un certosino lavoro fatto di autorizzazioni, reperimento dei fondi e iter burocratici, finalmente oggi sono partiti gli interventi con le ruspe, i camion e gli operai.

Soddisfazione per il sindaco Antonio Di Adamo e l’assessore ai lavori pubblici Antonio Di Nota:

“Amministrare un paese significa conoscerlo, capirne le priorità e le necessità e avere gli strumenti e la visione per passare dalla teoria alla pratica. La sistemazione della strada di accesso alle Sett’Are ne è la dimostrazione. Amministrare vuol dire realizzare. Questo è l’unico modo di interpretare il ruolo di amministratore locale. Oggi sono partiti i lavori alle Sett’Are, nei prossimi giorni ne inizieranno di altri, risultato di una parola semplice ma spesso sconosciuta: programmazione”.

COMUNICATO STAMPA