Colle San Magno, lampade a led per tutta la pubblica illuminazione

Dopo una prima fase di interventi, con il II e III lotto di lavori si completerà l’opera di sostituzione con lampade a led per tutta la pubblica illuminazione di Colle San Magno.

Un altro importante successo che l’amministrazione del sindaco Antonio Di Adamo riesce a centrare per migliorare il paese.

Con il completamento dei lavori, non solo si avranno vantaggi in termini di qualità del servizio, ma ci sarà un maggiore rispetto dell’ambiente e risparmi per le casse comunali da reinvestire su altri servizi.

A completare la bontà del progetto, la notizia che verranno illuminati anche i monumenti più importanti del paese e nuova luce anche per la chiesa di San Magno.

“Questi lavori ci rendono molto orgogliosi – spiegano il sindaco Antonio Di Adamo e l’assessore ai lavori pubblici Antonio Di Nota – stiamo governando la transizione verso un paese più moderno, nelle strutture e nei servizi e l’illuminazione a led è uno dei progetti fondamentali. Ci permetterà inoltre di illuminare anche i nostri monumenti e la chiesa”.

Ma le buone notizie per i cittadini di Colle San Magno non finiscono qui. Sempre dall’amministrazione comunale fanno sapere che sono state completate le procedure per l’avvio dei lavori per la sistemazione del campo sportivo e per l’ampliamento del cimitero.

“Governare vuol dire servire la propria comunità e lavorare incessantemente per migliorarla – aggiungono dall’amministrazione – Ancora una volta, alle parole rispondiamo con i fatti”.

COMUNICATO STAMPA