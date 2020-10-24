L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLE SAN MAGNO PLAUDE E SI COMPLIMENTA CON I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI ROCCASECCA , COMANDATI DAL MARESCIALLO ANGELO IODICE, ALLE DIPENDENZE DEL
CAPITANO TAMARA NICOLAI DELLA TENENZA DI PONTECORVO, PER L’AZIONE DI CONTRASTO ALLO SPACCIO E AL CONSUMO, SPECIALMENTE TRA I PIU GIOVANI, DI SOSTANZE STUPEFACENTI EFFETTUATA NEL NOSTRO PAESE.
NONOSTANTE SI CONOSCE L’AZIONE DELETERIA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI NELLE MENTI DELLE PERSONE, PURTROPPO DOBBIAMO CONSTATARE L’AMPIA DIFFUSIONE DELL’USO DI TALI SOSTANZE NELLE GENERAZIONI PIU GIOVANI.
QUESTA AMMINISTRAZIONE LAVORA E SI IMPEGNA AFFINCHE’ SI SPEZZI LA CATENA DI OMERTA’ CHE AVVOLGE QUESTO MONDO ILLEGALE , IN PIU’ SI FA PROMOTRICE AD AIUTARE TUTTI COLORO CHE VOGLIONO ABBANDONARE QUESTO MONDO INSANO E PERICOLOSO E SOSTENERLI A INTRAPRENDERE UN NUOVO PERCORSO VERSO UNA VITA SANA E TRANQUILLA.
COMUNICATO STAMPA
Colle San Magno, l’amministrazione comunale si completa con i Carabinieri per operazione antidroga
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLE SAN MAGNO PLAUDE E SI COMPLIMENTA CON I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI ROCCASECCA , COMANDATI DAL MARESCIALLO ANGELO IODICE, ALLE DIPENDENZE DEL