Colle San Magno, la Provincia al lavoro sulla strada di accesso al paese

Continuano, senza sosta, i lavori a Colle San Magno. Questa volta sta intervenendo sulla strada di accesso al paese la Provincia di Frosinone.

In particolare, l’ente di piazza Gramsci sta provvedendo al taglio dell’erba e alla manutenzione del tratto stradale per garantire una viabilità più sicura, maggiore decoro e pulizia, anche in vista della stagione estiva.

A darne notizia il sindaco Antonio Di Adamo che sottolinea: “Voglio ringraziare la Provincia di Frosinone e il presidente Antonio Pompeo per questi lavori di manutenzione. Come al solito il presidente Pompeo si dimostra vicino alla nostra comunità: ogni volta che abbiamo richiesto interventi, la Provincia è stata presente”.

Proprio il delegato ai lavori pubblici Antonio Di Nota aggiunge: “I piccoli comuni sono centrali nel governo del territorio della Provincia targata Antonio Pompeo. Il presidente va ringraziato e sostenuto nell’impegno quotidiano alla guida di un ente che bisogna valorizzare, rilanciare e potenziare perché essenziale per lo sviluppo locale. Nel mio mandato amministrativo da consigliere provinciale ho cercato di dare un contributo e gli interventi di oggi si inseriscono proprio nel solco di quell’azione avviata nel 2017”.

