Colle San Magno (FR) – Si ricompone la giunta comunale del sindaco Antonio Di Adamo

Si ricompone la giunta comunale di Colle San Magno. Il sindaco Antonio Di Adamo ha provveduto a firmare i provvedimenti con i quali sono stati indicati i due nuovi assessori. Vicesindaco e assessore a Territorio e Urbanistica, Lavori pubblici, Cultura ed Emigrazione è stato nominato Antonio Di Nota. Assessore allo Sport e Spettacoli, Pubblica Istruzione e Politiche sociali è stata nominata Manuela Spiriti.“Auguri di buon lavoro ad Antonio e Manuela – ha dichiarato il sindaco Antonio Di Adamo – ora si può ripartire per continuare a portare avanti il nostro programma amministrativo e soprattutto la nostra battaglia a difesa dei piccoli comuni. C’eravamo ieri, ci siamo oggi, ci saremo domani, perché il nostro rifermento è sempre Colle San Magno e la sua gente”.Soddisfazione è stata espressa dai due assessori, Di Nota e Spiriti: “E’ un grande onore potere ricoprire questi ruoli. Li interpreteremo al meglio, con spirito di servizio e lavorando per far crescere il nostro paese. Tante sono le cose da fare, tante sono le iniziative in cantiere, tanti sono i progetti. Un ringraziamento al sindaco Di Adamo per la fiducia”.

comunicato stampa