Colle San Magno (FR) – Posizionati nuovi raccoglitori per gli oli usati

Una nuova spinta per migliorare la raccolta dei rifiuti a Colle San Magno, che già ha raggiunto risultati straordinari attestati anche nel corso dell’ultimo Ecoforum di Legambiente Lazio durante il quale il comune guidato dal sindaco Antonio Di Adamo ha ricevuto due riconoscimenti per la differenziata e la plastica.

E’ stato posizionato infatti il raccoglitore per gli oli usati che rappresentano un grave impatto ecologico quando vengono dispersi sul terreno o negli scarichi sanitari. Un servizio importante che l’amministrazione mette a disposizione della comunità per continuare il patto di tutela dell’ambiente che sta dando risultati che sono sotto gli occhi di tutti: oltre il 70% di percentuale di raccolta differenziata.

“Continuiamo a lavorare per potenziare il servizio di raccolta rifiuti – ha dichiarato il sindaco Antonio Di Adamo – ora c’è anche la possibilità di smaltire gli oli usati, che possono rappresentare un grave danno per l’ambiente. Ci tento a ringraziare tutto il nostro paese e gli operatori dell’Unione Cinquecittà perché Colle San Magno ha trionfato anche nell’ultimo Ecoforum di Legambiente Lazio: un successo di tutti e il modo migliore per augurarci buon Natale nel segno della tutela del nostro ecosistema”.

comunicato stampa