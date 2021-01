Colle San Magno (FR) – Autorizzata l’istallazione dell’antenna della telefonia mobile

“L’Amministrazione comunale ha dato il via libera all’istallazione di un’antenna per la telefonia mobile a Colle San Magno. Finalmente non ci saranno più problemi per telefonare o ricevere telefonate con il cellulare e per collegarsi ad internet. Colle san Magno esce da un cono d’ombra durato per troppi anni”.

Ad annunciarlo, a nome del Comune montano, l’assessore Manuela Spiriti: “Si apre finalmente con una buona notizia il 2021 per la nostra comunità. L’assenza di segnale per i telefonini è sempre stato un grande problema. Questa amministrazione, e io mi sono spesa in prima persona cercando di trovare la soluzione, finalmente metterà la parola fine ad un problema molto sentito, soprattutto in questo momento di emergenza legata al Covid 19”.

“Oltre ai tanti interventi sulle infrastrutture e i servizi – conclude la Spiriti – finalmente concretizziamo anche una infrastruttura digitale. Ci auguriamo adesso che i lavori per il posizionamento inizino a breve e che altrettanto celermente si possano concludere per avere una subito il segnale della telefonia mobile”.

comunicato stampa