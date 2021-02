Colle San Magno, finanziato il completamento della pavimentazione nel centro storico

Un ulteriore finanziamento per rendere ancora più bello e accogliente il centro storico di Colle San Magno. La Regione Lazio, infatti, ha comunicato all’amministrazione del sindaco Antonio Di Adamo la concessione di risorse per completare la pavimentazione in via ex Meridiana, proprio nel cuore del borgo del comune montano.

Come nelle altre zone del centro storico, si potrà intervenire sulla pavimentazione, dunque, abbellire il paese. Lavori che si affiancano a quelli già realizzati, ultimi in ordine di tempo, quelli relativi all’istallazione di artistici punti luce a led, nell’ambito del programma di efficientamento energetico del paese.

“Il centro storico di Colle San Magno – spiegano il sindaco Antonio Di Adamo e l’assessore ai lavori pubblici Antonio Di Nota – è uno dei più belli di tutta la provincia. Questo perché nel corso degli anni abbiamo investito tanto nella sua valorizzazione, recuperandone gli spazi e le peculiarità più caratteristiche. Con questo ulteriore finanziamento ne completiamo la funzionalità e l’estetica”.

“Un ringraziamento alla nostra struttura, sempre capace di presentare progetti di qualità agli enti sovraordinati e un ulteriore motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale che a suon di fatti, opere pubbliche, servizi, dimostra la sua efficacia e persegue l’unico obiettivo che deve animare che si mette al servizio della comunità: migliorare il proprio paese”.

COMUNICATO STAMPA