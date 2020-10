Colle San Magno, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: arrestato 39enne

Nella serata di ieri a Colle San Magno, i Carabinieri della Stazione di Roccasecca, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio che ha interessato il territorio dell’intera Compagnia di Pontecorvo, traevano in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 39enne del luogo già censito per il reato di gioco d’azzardo.In particolare i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, rinvenivano oltre 300 grammi di marijuana suddivisa in nove barattoli di vetro, 38 rami di pianta di canapa in essiccazione ed un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro, mentre l’arrestato al termine delle formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

