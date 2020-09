Colle San Magno, comune sempre più green: a breve due stazioni per ricaricare le auto elettriche

Un’accelerazione decisa verso l’obiettivo di tutelare l’ambiente, sostenendo le nuove forme di mobilità meno inquinanti e più rispettose di quello che è il bene primario di un paese come Colle San Magno: la natura.

Dopo i lusinghieri risultati già ottenuti sulla raccolta differenziata, un nuovo progetto sta per prendere il via da parte dell’amministrazione comunale del sindaco Antonio Di Adamo.

Grazie alla collaborazione con il Gal Verla e alla sottoscrizione di una convenzione, senza alcun esborso per il comune, presto verranno istallate due stazioni per ricaricare le auto elettriche. L’amministrazione ha già individuato le aree: in via Lago e nei pressi del largario a disposizione della Multiservizi.

Entrambe le stazioni saranno alimentate esclusivamente con energia elettrica certificata e saranno aperte 24 ore su 24, sette giorni su sette.

“Un ringraziamento al Gal Verla e al presidente Loreto Policella – hanno commentato dall’amministrazione comunale di Colle San Magno – un risultato importante, con un progetto innovativo che coniuga mobilità e tutela dell’ambiente. La natura è la nostra ricchezza e dobbiamo preservarla e valorizzarla. Lo stiamo facendo, come dimostra anche l’inaugurazione dell’area Zac della scorsa settimana, di pari passo investiamo in servizi, in infrastrutture. I piccoli comuni devono difendere ciò che hanno di più prezioso ed essere anche il modello di un nuovo sviluppo, più attento all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini”.

COMUNICATO STAMPA