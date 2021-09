Colle San magno, Antonio Di Nota candidato a Sindaco

E’ il primo a annunciarlo: Antonio Di Nota, già due volte sindaco, ufficializza la sua candidatura a primo cittadino di Colle San Magno.“Per l’amore che ho costantemente nutrito per Colle San Magno – dice l’ex consigliere provinciale – per la passione che da sempre mi spinge all’impegno politico, per il legame verso questa comunità, ho deciso di candidarmi a sindaco”.Spiega Di Nota: “La candidatura non è una scelta in solitario, ma il risultato della condivisione di un progetto serio e autorevole con un nutrito gruppo di amici, tutti animati dallo stesso obiettivo: far uscire il nostro paese dalle difficoltà e dalle incertezze, riportando al governo del paese un’amministrazione che sappia interpretare e realizzare le richieste che arrivano dalla cittadinanza. Come è sempre stato, come continuerà ad essere”.Argomenta Di Nota: “Non occorre ripercorrere la storia di questi ultimi periodi perché nota a tutti, né soffermarsi su polemiche e contrapposizioni fuori luogo rispetto al particolare momento storico che stiamo vivendo. Occorre guardare avanti, in particolare alla costruzione di un nuovo progetto di sviluppo della nostra comunità che sappia mettere insieme capacità, competenza, visione e disponibilità al servizio. Un progetto al quale abbiamo lavorato in questi mesi e che ha portato ad assumere una decisione importante”.E lascia già intendere quale sarà il significato della sua candidatura: “Con la forza dei risultati raggiunti e con l’ambizione di centrare ancora tanti, insieme a questi amici, siamo pronti a scrivere una nuova pagina per Colle San Magno che permetta di affrontare le prossime sfide, a partire dall’uscita dalla pandemia, passando dalle opportunità dei fondi del PNRR, fino ad un potenziamento della gestione associata dei servizi e ad un ritrovato protagonismo nei rapporti con gli enti sovracomunali. Insomma, vogliamo riportare Colle San Magno ai livelli che merita, come esempio di buona amministrazione sempre riconosciuta a livello provinciale”.Ad affiancarlo, nella lista che da tradizione si chiamerà, “Futuro e sviluppo per Colle San Magno”, saranno: Manuela Spiriti, Antonio Di Adamo, Isabella Rocca, Pasquale Di Murro, Danilo Di Adamo, Angelo Colamatteo, Eleonora Di Murro, Graziano Cambone.“Persone serie che già hanno ricoperto ruoli amministrativi – conclude Di Nota – insieme a giovani entusiasti: la ricetta giusta per governare la crescita. Vi aspetto nei prossimi giorni per discutere ed illustrare ai cittadini cosa intendiamo fare”.

