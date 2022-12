Colle San Magno, ancora la presentazione di un libro nella sala consiliare

Ospitato Pompeo Di Fazio, autore di “Aboliamo la Juventus – proposta per la rinascita dell’Italia”

Continua a puntare sulla promozione della cultura il Comune di Colle San Magno. La giovane e dinamica amministrazione comunale, guidata dal sindaco Valentina Cambone, si sta caratterizzando per essere riferimento di tanti autori che vogliono proporre al pubblico le loro opere.

Stavolta è toccato a Pompeo Di Fazio essere ospitato nella sala consiliare. Lo scrittore roccaseccano, reduce dalla partecipazione alla manifestazione “Più libri, più liberi” alla Fiera di Roma, ha presentato al pubblico il suo lavoro, “Aboliamo la Juventus – proposta per la rinascita dell’Italia”.

Un testo che ha un titolo attualissimo, visto quello che sta accadendo alla società bianconera, che però non parla solo di calcio, ma proprio attraverso il pallone propone un interessante paragone con la crisi della rappresentanza, con l’idea di giustizia e con la politica intesa come reale servizio per la comunità.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Zenith del presidente Antonio Di Nota ed ha visto la partecipazione dello scrittore Alessandro Marcuccilli che ha introdotto il testo di Pompeo Di Fazio con una apprezzata dissertazione.

“Voglio ringraziare il comune di Colle San Magno, in particolare il sindaco Valentina Cambone – ha spiegato Pompeo Di Fazio – ci tenevo tantissimo a presentare il libro al Colle. Ritengo gli amministratori locali dei piccoli comuni dei veri e propri eroi che mettono a disposizione della loro comunità, senza prebende, tempo, impegno e tanti sacrifici. Sono loro un esempio per la politica più alta. Per quanto riguarda il libro un’ulteriore piccola soddisfazione dopo la presenza a Roma. Grazie anche all’associazione Zenith e al presidente Di Nota”

“L’associazione Zenith – ha aggiunto Di Nota – si propone di promuovere la cultura in tutte le sue espressioni. Lo stiamo facendo da diverso tempo e la presentazione del libro di Pompeo Di Fazio ne è la dimostrazione ulteriore”.

“Credo sia una segnale importante – ha concluso il sindaco Valentina Cambone – che un piccolo comune punti in maniera così decisa sulla promozione della cultura. Sono diversi i libri che abbiamo presentato e ulteriori iniziative sono già in programma. Un territorio cresce soprattutto se cresce la capacità di veicolare messaggi positivi come sono appunto quelli legati alla cultura e all’educazione alla lettura. Un ringraziamento a Pompeo Di Fazio per essere stato nostro ospite e appuntamento alle prossime manifestazioni”.

