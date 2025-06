COLLE SAN MAGNO, 600.000 MILA EURO DI FONDI PNRR PER UN NUOVO ASILO NIDO

Il sindaco Cambone: “Non solo un aiuto per le famiglie, ma anche un modo per rafforzare la nostra comunità e accorciare le distanze con i centri più grandi”.

Per realizzare l’opera verrà recuperato uno spazio nell’edificio scolastico già esistente.

Una bella notizia per il Comune di Colle San Magno: accogliendo la proposta progettuale presentata dall’amministrazione guidata dal sindaco Valentina Cambone, il Ministero dell’Istruzione, attraverso il PNRR, ha disposto l’assegnazione di seicentomila euro per la realizzazione di un asilo nido attraverso il riutilizzo di spazi all’interno della struttura scolastica già esistente.

“Si tratta di una notizia che accogliamo con molta gioia – ha detto il sindaco Cambone – siamo un piccolo comune, una realtà che deve fare i salti mortali per andare avanti. Questo finanziamento non è solo un aiuto per le famiglie, ma è anche un segnale per il futuro: significa che anche nelle realtà minori è possibile costruire un progetto di vita. Interpretiamo questo finanziamento come un rafforzamento della nostra comunità, che accorcia le distanze con i centri più grandi e mette carburante nel motore di un paradigma di resistenza e resilienza nelle aree interne, alimentando quel concetto di restanza che oggi è la battaglia delle piccole realtà come Colle San Magno e che trova nel PNRR una seria possibilità Noi stiamo cercando di utilizzare al meglio questa opportunità”.

“Partire dalla scuola è fondamentale – aggiunge ancora Valentina Cambone – e anche se con difficoltà il nostro impegno per una scuola di qualità a Colle San Magno, per Colle San Magno, è prioritario”.

“Un sentito ringraziamento – conclude il sindaco di Colle San Magno – ai tecnici e al personale comunale, alla mia maggioranza, in particolare all’assessore ai lavori pubblici Pietro Cambone: un gioco di squadra che ci ha permesso di ottenere cospicue risorse per questo importante progetto”.

Valentina Cambone – sindaco di Colle San Magno.