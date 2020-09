Colle San Magno, 50mila euro in tre anni per sostenere le attività commerciali

Buone notizie per le attività commerciali di Colle San Magno. In concomitanza con la presentazione da parte del governo del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, è stato varato il decreto che ripartisce tra i comuni delle aree interne e montane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive.All’Amministrazione Comunale di Colle San Magno toccheranno circa 20 mila euro nel 2020, e quasi 14 mila sia per il 2021 e per il 2022. In totale dunque circa 50 mila euro.Con queste risorse l’amministrazione del sindaco Di Adamo potrà sostenere le piccole attività attraverso contributi a fondo perduto per le spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione, acquisto macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche.“Si tratta di un aiuto concreto e importante – spiegano i componenti dell’amministrazione comunale – soprattutto un sostegno alle zone del paese più in difficoltà, situazione aggravata dalla pandemia del Covid-19. Una volta che le risorse saranno nella nostra disponibilità, ci attiveremo per informare tutti coloro che possono richiedere i fondi. Di questi provvedimenti hanno bisogno le piccole realtà per continuare a sostenere la propria economia”.

