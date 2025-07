COLLE SAN MAGNO, 25 LUGLIO PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALESSANDRO MARCUCCILLI “CAMMINARE AI MARGINI – MONTE ASPRANO E CANTALUPO TRA STORIA E ANTROPOLOGIA”

L’autore: “Il libro è dedicato all’artista Giuseppe Nino Rezza, uomo innamorato della sua terra”.

Il Sindaco Cambone: “Un racconto nuovo del nostro territorio, tra storia, cultura e memoria: vi invitiamo a partecipare”.

E’ in programma venerdì prossimo, 25 luglio alle ore 21, presso Largo San Costanzo, in località Cantalupo a Colle San Magno, la presentazione del libro di Alessandro Marcuccilli, “Camminare ai margini – Monte Asprano e Cantalupo tra storia e antropologia”.

“Scrivere un libro sulla propria terra è innanzitutto manifestare un atto d’amore – ha detto Alessandro Marcuccilli – “Camminare ai margini” pone l’attenzione sulle dinamiche sociali, storiche e, soprattutto, antropologiche dei luoghi dell’identità e della memoria.

Un lavoro che cerca di indagare i processi di antropizzazione del monte Asprano focalizzando l’attenzione sul più antico nucleo abitativo, Cantalupo. Attraverso l’esperienza dell’ascolto, del cammino e di un nuovo modo di osservare i luoghi, in “Camminare ai margini” si raccontano storie collettive ed individuali, passate e presenti, con riflessioni che pongono interrogativi sui rischi del futuro.

Il libro è dedicato all’artista Giuseppe Nino Rezza recentemente scomparso, uomo sensibile e innamorato della propria storia e della propria terra”.

La serata di presentazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Colle San Magno e l’associazione Le Tre Torri. Interverranno, oltre all’autore, il sindaco di Colle San Magno Alessandro Marcuccilli, il presidente dell’Associazione Le Tre Torri Lina Quaglieri. Modera la serata l’assessore alla cultura Marco Di Rienzo.

“Siamo lieti di ospitare Alessandro Marcuccilli per la presentazione di questo libro – ha detto il sindaco Valentina Cambone – si tratta di un’opera che racconta il nostro territorio con sguardo nuovo, tra memoria, cultura e paesaggio. Un appuntamento da non perdere per riscoprire insieme l’anima più profonda del nostro borgo e delle sue radici”.

Comunicato stampa Valentina Cambone, sindaco di Colle San magno