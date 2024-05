Collaborazione pubblico-privato, nuovo autobus a Colfelice. Il Commissario Trequattrini: «Esempio virtuoso di sinergia per garantire la sicurezza»

Un nuovo autobus dedicato al trasporto scolastico per promuovere e portare avanti il principio, imprescindibile, della sicurezza. Questa mattina il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio ha preso parte alla cerimonia organizzata presso il Comune di Colfelice per la consegna del mezzo di trasporto frutto della collaborazione pubblico-privato tra l’Amministrazione comunale e il Dealer Iveco Romana Diesel.

«Un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica e società private – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini a margine dell’iniziativa – Ho preso parte con piacere e attenzione alla cerimonia di consegna del nuovo autobus per la scuola, un momento che ha permesso di evidenziare un esempio virtuoso di come il settore pubblico e privato possano collaborare efficacemente per il benessere del territorio. La collaborazione, in questo caso tra il Comune di Colfelice e Romana Diesel, è fondamentale per il raggiungimento di obiettivi comuni di sviluppo e innovazione. L’acquisto di questo autobus è un segnale forte di come l’innovazione e la responsabilità sociale possano andare di pari passo, creando benefici tangibili per la comunità garantendo standard di sicurezza sempre più elevati. Il Consorzio Industriale del Lazio ha da sempre sostenuto e continuerà a sostenere il principio generale della sicurezza, spesso al centro delle analisi di sviluppo inter-istituzionale, elemento chiave per il progresso del nostro territorio. Per questo ci tengo ad esprimere le mie più sentite congratulazioni all’amministrazione comunale di Colfelice per l’importante passo avanti compiuto nel segno della sicurezza. Un percorso di collaborazione pubblico-privato molto importante perché, solo attraverso sforzi congiunti, potremo costruire un futuro più sostenibile per tutti».

