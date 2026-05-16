Colfelice: grande successo istituzionale per i “Quaderni Coldragonesi”. Il plauso di Gianluca Quadrini e dei sindaci del territorio

​Si è svolta in un’atmosfera di grande prestigio, presso la Sala Consiliare del Comune di Colfelice, la presentazione dei volumi n. 13 e n. 14 dei “Quaderni Coldragonesi”. L’evento ha rappresentato un momento di altissimo valore culturale, sottolineato dalla partecipazione corale di autorità locali e provinciali.

​All’incontro ha preso parte Gianluca Quadrini, Consigliere della Provincia di Frosinone e Dirigente ANCI Lazio, che ha portato il suo saluto insieme ai Sindaci di Pico, Arce e Rocca d’Arce, la cui presenza ha testimoniato la grande coesione del territorio intorno alle iniziative di eccellenza.

​Il valore dell’identità locale

​Nel suo intervento, Gianluca Quadrini ha voluto lodare l’iniziativa:

​”La promozione delle nostre tradizioni culturali è fondamentale per mantenere viva l’identità della nostra provincia. Questi volumi sono un dono prezioso per la comunità. Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutto il comitato scientifico, al Direttore Angelo Nicosia e al promotore Bernardo Donfrancesco per l’impeccabile lavoro di ricerca.”

​I complimenti al Sindaco e all’Amministrazione

​Un passaggio significativo del discorso di Quadrini è stato dedicato alla padrona di casa:

​”Desidero rivolgere i miei più vivi complimenti al Sindaco, Gabriella Protano, per la straordinaria capacità di promuovere iniziative di così alto spessore. La sua amministrazione dimostra una sensibilità rara nel valorizzare il patrimonio storico e culturale di Colfelice, rendendo questo comune un punto di riferimento per l’intero territorio. È grazie a una visione così attenta e appassionata che la nostra provincia continua a crescere culturalmente.”

​Un territorio unito nel segno della cultura

​L’evento, arricchito dai contributi di Gaetano De Angelis-Curtis (Presidente CDSC) e dal sostegno del Presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano, ha visto la Sala Consiliare gremita. La partecipazione dei Sindaci dei comuni limitrofi ha ribadito l’importanza di fare rete per la tutela delle radici storiche locali. Al termine della presentazione, come da tradizione, i volumi sono stati omaggiati ai presenti.

Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini Provincia di Frosinone | ANCI Lazio