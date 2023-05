Colfelice, domenica 28 Maggio gara podistica “CORSA DEL DRAGONE”

Mancano pochi giorni allo start ufficiale della prima “CORSA DEL DRAGONE”, gara podistica competitiva su 10 km, che si terrà domenica 28 maggio a Colfelice (Frosinone).

Un evento sportivo di forte richiamo, dedicato al centenario dalla fondazione del Comune di Colfelice.

La gara è organizzata della ASD Colfelice Attiva in collaborazione con l’Atletica Arce, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ed il Comune di Colfelice.

Il bellissimo tracciato rapido e prettamente pianeggiante della lunghezza complessiva di 10 km che si fregia dell’omologazione Fidal, partirà dal piazzale comunale e attraverserà i boschi e le aree naturalistiche presenti sul territorio per poi tornare nella vasta area verde nei pressi del Municipio.

La partenza avverrà alle ore 10.00 e verranno premiati i primi cinque atleti per ogni categoria, i prime tre assoluti e le prime cinque società partecipanti.

Le iscrizioni sono possibili sulla piattaforma www.azpodismo.it oppure fine alla mattina della gara in presenza.

Sarà una gran bella giornata di sport e divertimento in un posto incantevole e ricco di storia.

