Colfelice, Corsa del Dragone seconda edizione: i vincitori

A Colfelice (Frosinone), domenica 26 maggio si è svolta la seconda edizione della Corsa del Dragone, gara podistica su strada di 9,4 km, organizzata dall’Atletica Arce e dall’Associazione Colfelice Attiva, con il patrocinio del Comune di Colfelice.

Hanno partecipato alla competitiva, 112 atleti su un percorso pianeggiante per una gran parte, ma che poi ha affrontato al sesto chilometro una ripida salita molto apprezzata dagli atleti; percorso che si è snodato nella campagna e all’interno dei boschi della vasta area naturale del paese, accolti dal numeroso pubblico presente all’arrivo posto vicino al Municipio. La gara ha riscontrato un’enorme successo ed emozionato gli atleti, intenzionati a ritornare alla prossima edizione.

AL TRAGUARDO – Dai 9,4 chilometri del suggestivo percorso, si presenta in solitaria, ZERRAD MOHAMED dell’Atletica Vomano, già vincitore della Roma Appia Run, 30:48 il suo tempo. Secondo DI CICCO ANTONELLO (Pol Atletica Ceprano, 32:07), al terzo posto CARBOTTI PIETRO (Runners Team Colleferro, 32:34). Per le donne la vincitrice assoluta è, COCCO CARLA dell’Atletica La Sbarra, al traguardo in 36:30, a distanza di sicurezza da SCACCIA ALESSANDRA (Frosinone Sport, 38:37), terza classificata DI MAURO SIMONA (Polisportiva Ciociara FAVA, 42:32). Al traguardo anche ANTONIA e ASIA in Carrozzella, aiutate lungo il percorso da alcuni atleti.

Alle premiazioni, erano presenti: il Sindaco di Colfelice Bernardo Donfrancesco ed i volontari della Associazione Colfelice Attiva con il Presidente Gabriele Iommi.

Un particolare ringraziamento va riconosciuto all’Atletica Arce, ed al suo Presidente Roberto Colantonio, alla Protezione Civile ed al servizio Sanitario della Misericordia che hanno perfettamente tenuto sotto controllo la sicurezza lungo il percorso, e a tutti coloro che hanno preso parte a questa manifestazione sportiva.

COMUNICATO STAMPA