COLDIRETTI ROMA, PASSAGGIO DEL TESTIMONE TRA GIUSEPPE CASU E IL NUOVO DIRETTORE CARLO PICCHI

Passaggio del testimone a Coldiretti Roma tra il nuovo direttore Carlo Picchi e Giuseppe Casu, in carica dal 2017, che andrà a dirigere la federazione di Cagliari.

Carlo Picchi, quarantaduenne reatino, lavora in Coldiretti da oltre 18 anni. Un percorso segnato da numerosi incarichi di responsabilità, iniziato in Coldiretti Rieti, sua città di origine, che da gennaio lo vedrà alla guida della federazione provinciale, dove è stato per 11 anni prima come segretario di zona e responsabile provinciale nel settore tecnico, poi nell’interprovinciale e a seguire responsabile regionale del Lazio, fino a ricoprire il ruolo di direttore della Coldiretti di Frosinone e Coldiretti Latina, dove è anche presidente dell’ITS Academy Fondazione Bio Campus.

“E’ per me motivo di grande orgoglio guidare la federazione provinciale di Roma – spiega il nuovo direttore, Carlo Picchi – raccolgo il testimone del direttore uscente, Giuseppe Casu, al quale auguro buon lavoro per il suo nuovo incarico e lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni, con una presenza costante sul territorio, accanto alle nostre aziende, che proseguirò con la sua stessa tenacia. Come sono abituato a fare da sempre, sarò tra i nostri soci per ascoltare le loro istanze e difendere i loro diritti. Fondamentale per me la valorizzazioni delle realtà locali, che abbracciano anche i nostri mercati di Campagna Amica e gli agriturismi e non mancherà il supporto ai giovani imprenditori agricoli”.

Giuseppe Casu, 48 anni di Alghero, dopo sette anni alla guida della federazione provinciale di Roma e Rieti, tornerà in Sardegna come direttore di Coldiretti Cagliari, dopo aver iniziato il suo percorso professionale come vicario a Sassari e aver guidato la direzione della federazione di Oristano.

“Porto con me l’esperienza maturata in questi sette anni alla guida di Coldiretti Roma e Rieti – spiega il direttore uscente, Giuseppe Casu – che mi ha consentito di crescere professionalmente e di condividere un percorso segnato da grandi soddisfazioni, ma anche da numerose sfide, affrontate sempre a difesa dei nostri agricoltori e del territorio in cui lavorano, per valorizzare le realtà agricole locali e le loro eccellenze. Un lavoro svolto in sinergia con il presidente e il direttore di Coldiretti Lazio, David Granieri e Sara Paraluppi, che ringrazio e ad una squadra di validi colleghi come Carlo Picchi, al quale faccio i miei auguri di buon lavoro”.