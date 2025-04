COLDIRETTI ROMA INAUGURA IL NUOVO MERCATO DI CAMPAGNA AMICA A PRATI IN PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO

Sarà inaugurato venerdì 11 aprile il nuovo mercato di Campagna Amica a Prati delle Vittorie. L’appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Maresciallo Giardino, dove ogni venerdì dalle 8.00 alle 14.00, sarà possibile acquistare prodotti agroalimentari e non, direttamente dalle aziende agricole di Coldiretti Lazio provenienti da tutta la regione.

Laboratori per bambini e cibi sani, genuini e a km0 come i formaggi di capra, l’ortofrutta, il vino, la crema di nocciole, le confetture e i legumi, ma anche la carne, le uova, il pollo, il pesce, i prodotti da forno, la mozzarella di bufala, l’olio evo. Non mancheranno neanche piante e fiori.

Al taglio del nastro saranno presenti i presidenti di Coldiretti Lazio e Roma, David Granieri e Niccolò Sacchetti, insieme al direttore della federazione regionale e provinciale, Carlo Picchi, con la presidente del Municipio I di Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi e l’assessore al Commercio, Jacopo Scatà.

Nella giornata di venerdì si svolgeranno anche dei laboratori didattici per gli alunni della scuola dell’infanzia Ermenegildo Pistelli e per tutti i bambini che parteciperanno all’inaugurazione, ai quali i nostri produttori prepareranno una merenda a km0, sana e genuina, con prodotti freschi di stagione.

Tra i laboratori che saranno tenuti dalle imprenditrici agricole di Donne Coldiretti e da Fondazione Campagna Amica, ci saranno quelli sulla trasformazione del grano in farina, con la quale i bimbi impareranno a impastare e fare la pasta, ma conosceranno anche quali sono le piante officinali e come si piantano, senza tralasciare i laboratori sulla stagionalità dei prodotti agricoli.