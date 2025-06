COLDIRETTI ROMA: EVOLUZIONE DELL’AGRITURISMO, UN CONVEGNO PER APPROFONDIRE MULTIFUNZIONALITÀ, NORMATIVA E FORMAZIONE

Valorizzazione delle strutture agrituristiche, che rappresentano un volano per l’economia del territorio, novità normative e sicurezza alimentare con un focus sull’inquadramento del personale. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso del convegno promosso da Coldiretti Roma “L’evoluzione dell’agriturismo: tra multifunzionalità, normativa e formazione”, che ha evidenziato la crescita del settore e dei servizi offerti.

Solo negli ultimi 5 anni sono stati formati da Campagna Amica 80 nuovi cuochi contadini, il 45% dei quali solo a Roma, dove le strutture agrituristiche sono oltre 350 sulle 1.300 presenti in tutto il Lazio.

Un’occasione di confronto e approfondimento, che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori agricoli, esperti del settore, tecnici e rappresentanti istituzionali presso l’Agriturismo Poggio dei Cavalieri.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti, che ha ribadito il ruolo centrale degli agriturismi nello sviluppo delle aree rurali e non solo. “L’agriturismo – spiega – rappresenta una delle espressioni più autentiche della multifunzionalità agricola. Oggi le imprese del settore sono chiamate ad offrire servizi che vanno oltre la semplice ospitalità. Devono, infatti, raccontare un territorio, trasmetterne l’identità, valorizzarne i prodotti e creare esperienze autentiche per chi sceglie di viverlo. Rappresentano i veri custodi del Made in Italy, possono testimoniare la storia e le radici più antiche dei piatti e dei prodotti che rappresentano la nostra distintività. La nostra rete agrituristica è un patrimonio prezioso e strategico per l’economia locale, che Coldiretti Roma continuerà a sostenere con forza”.

Sulla stessa linea l’intervento del direttore di Coldiretti Roma e Lazio, Carlo Picchi, che ha posto l’accento sull’importanza della formazione e dell’assistenza tecnica alle imprese. “È fondamentale – dice – affiancare le aziende in ogni fase del loro percorso, dalla progettazione alla gestione quotidiana. Gli agriturismi sono diventati ormai luoghi di cultura, accoglienza, educazione alimentare e tutela del paesaggio. Anche per questo serve un supporto concreto, anche sul piano normativo e fiscale, che consenta loro di continuare a crescere e innovarsi nel rispetto della tradizione”.

Ricco parterre di relatori che hanno fornito un determinante contributo, da Cristina Scappaticci, presidente regionale di Terranostra, che ha ricordato l’importanza di fare rete e di coinvolgere le varie realtà imprenditoriali legate al turismo enogastronomico e di prossimità, al segretario regionale, Maurizio Ortolani. Presente anche la presidente di Terranostra Roma, Alessandra Pucello. Fondamentale anche l’apporto dei responsabili dei diversi settori di Coldiretti Roma e Lazio, con Donatella Rocconi, responsabile fiscale Coldiretti Lazio, Tonino Nicoletti, consulente Coldiretti Lazio; Matteo Soccorsi, responsabile dell’Ufficio Paghe, e Pina Boccia, responsabile della Formazione di Coldiretti Lazio.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi centrali per il settore agrituristico che vanno dalla semplificazione burocratica alla fiscalità, dalla gestione del personale alla valorizzazione della figura del cuoco contadino, passando per le nuove tendenze legate all’accoglienza esperienziale, alla sostenibilità e al turismo enogastronomico di prossimità. Ampio spazio è stato dedicato alla formazione, riconosciuta da tutti i partecipanti come leva strategica per la qualità e la competitività delle aziende.

Il convegno si inserisce nel quadro delle iniziative promosse da Coldiretti Lazio per rafforzare la competitività delle imprese agricole, in un’ottica di innovazione, presidio del territorio e crescita sostenibile. Sia la federazione regionale, che quella provinciale confermano il proprio impegno al fianco degli imprenditori agricoli, per uno sviluppo sempre più forte, integrato e consapevole del comparto agrituristico, vero motore di valorizzazione culturale, economica e ambientale del territorio, accompagnando gli agriturismi in un percorso di crescita sostenibile e di qualità, in grado di coniugare tradizione e futuro, cultura del cibo e tutela del paesaggio.