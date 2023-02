Coldiretti Lazo: i “Custodi della biodiversità”, venerdì 24 febbraio Centro Congressi Palazzo Rospigliosi

Arrivano i “Custodi della biodiversità” con l’alleanza fra AB Agrivenatoria Biodiversitalia, Coldiretti, Federparchi e Fondazione UNA che intendono promuovere un approfondimento sulla perdita di biodiversità e sul degrado degli ecosistemi dipendenti dal cambiamento climatico e dalla mancanza di un modello di gestione della fauna selvatica anche attraverso l’esercizio dell’attività venatoria per il governo delle specie più invasive e problematiche.

L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio 2023 dalle ore 10.00 presso il centro congressi di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti, in via XXIV Maggio 43 a Roma con la partecipazione del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, del segretario generale di Coldiretti Enzo Gesmundo, del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, il presidente di Fondazione Una, Maurizio Zipponi e il presidente di AB – Agrivenatoria Biodiversitalia, Niccolò Sacchetti.

Per l’occasione verrà diffusa l’analisi della Coldiretti sulle conseguenze economiche e sanitarie dell’invasione della fauna selvatica in Italia, i rischi per la sicurezza delle persone e le opportunità che arrivano da una corretta gestione dei territori.

COMUNICATO STAMPA

