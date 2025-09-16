Coldiretti Lazio: “La Mozzarella di Bufala Campana Dop si fa con il latte fresco”

“La Mozzarella di Bufala Campana Dop si fa con il latte fresco e non con concentrato, congelato e cagliata proteica. Per questo accogliamo con favore e consideriamo rassicurante la posizione del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha escluso in maniera netta l’utilizzo di queste pratiche nella produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop”, dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. “L’impiego esclusivo del latte fresco – aggiunge – garantisce il settore dalle speculazioni”.

Coldiretti Lazio ha denunciato più volte i rischi legati a pratiche industriali, che puntano a ridurre la qualità e a minare la credibilità del nostro prodotto sui mercati nazionali e internazionali. La Mozzarella di Bufala Campana Dop non può e non deve essere snaturata: solo il latte fresco garantisce gusto, salubrità e tradizione.

Una posizione che si inserisce nel percorso già tracciato al tavolo con la Regione Lazio, dove sono state accolte le richieste di Coldiretti Lazio per sostenere il comparto e regole più eque sulla negoziazione del prezzo del latte.

“Si rafforza così – conclude Granieri – una filiera che rappresenta non solo un patrimonio economico per i nostri allevatori, ma anche un presidio identitario per il territorio. La battaglia per difendere la vera Mozzarella di Bufala Campana Dop va avanti con ancora più determinazione”.