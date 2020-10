Coldiretti Lazio, gli auguri di Granieri al nuovo presidente Arsial, Mario Ciarla

“Le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Mario Ciarla, nominato presidente dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. “Con Arsial – aggiunge – Coldiretti Lazio ha sempre lavorato in sinergia in questi anni e sono sicuro che continueremo a farlo, per raggiungere nuovi importanti traguardi, con l’obiettivo di valorizzare la filiera agroalimentare e Il patrimonio rurale del Lazio”. ​

COMUNICATO STAMPA

