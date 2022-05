Coldiretti Lazio, Giornata mondiale delle Api: apicoltori in piazza con le sentinelle dell’ambiente

Da cyber alveari alla sfilata dei mieli d’Italia

Per la prima volta scenderanno in campo gli apicoltori, vere sentinelle dell’ambiente, nella Giornata mondiale delle Api, che si celebra domani, venerdì 20 maggio. Le donne e i giovani di Coldiretti hanno organizzato al Mercato di Campagna Amica in Via Tiburtina 695 a Roma a partire dalle ore 9 e fino alle 13. Un’ occasione unica per conoscere la vita delle api e toccare con mano tutte le meraviglie della “bee economy”, un comparto del Made in Italy divenuto sempre più importante per la difesa biodiversità e l’offerta di alimenti sani e naturali.

Tra gli apicoltori che saranno presenti domani anche Marcoraniero Melani, con la sua azienda agricola​ di Collegiove a Rieti. La sua passione nasce nel 2016, a 30 anni, quando dopo gli studi in Ingegneria alla Sapienza, decise di tornare nella sua terra di origine, dove ha acquistato una proprietà in piena campagna, avviando un’azienda agricola con piccoli allevamenti semibradi di suini e ovini.

La sua attività principale è l’apicoltura. Alleva la sottospecie italiana certificata Apis mellifera Ligustica, la cui produzione prevede mieli di varietà Millefiori, Acacia, Tiglio, Castagno e cera biologica. L’ambiente incontaminato in cui sorge l’attività di Marcoraniero è garanzia della purezza dei suoi frutti. Per questo motivo, da sempre, utilizza il metodo di allevamento biologico delle api, che ne preserva la salute e la qualità dei prodotti.

Oltre a Marcoraniero domani saranno presenti molti altri apicoltori. Si potrà “vivere una giornata da ape”, dall’organizzazione del lavoro nelle arnie alla smielatura, ma anche provare i cyber alveari assieme al Crea e scoprire le curiosità del salone dei mieli d’Italia ed i primi sommelier del miele per svelare i segreti di un alimento unico. Ci saranno, inoltre, anche i tanti esempi di prodotti innovativi naturali nati grazie all’attività delle api, con applicazioni nell’ambito di diversi settori, dallo sport alla moda.

Per l’occasione sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “Le api in Italia tra economia, ambiente e salute” con dati e analisi sull’impatto dei cambiamenti climatici, della pandemia e della guerra sui consumi delle famiglie italiane.

