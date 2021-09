Coldiretti Lazio, Festa dei Nonni speciale al Mercato di Campagna Amica con spettacoli per bambini e aperitivo serale

Una Festa dei Nonni speciale al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, che il 2 ottobre resterà aperto tutto il giorno con due eventi straordinari e la possibilità di fare la spesa anche di sera, oltre all’aperitivo.

Il primo appuntamento è dedicato ai più piccini dalle 11 alle 13, insieme a “Summer e Todd”, i due protagonisti del cartone animato in onda su Rai Yoyo, che animeranno la mattinata con laboratori e tante sorprese.

A seguire l’aperitivo serale per i più grandi, che per la prima potranno gustare le eccellenze del territorio a km0 in un orario diverso dal solito. Dalle 18 alle 21 ad aspettarli nel suggestivo cortile esterno del mercato che affaccia sull’Arco di Giano, ci sarà un tagliere contadino da acquistare e accompagnare con un bel bicchiere di vino e birra con musica di sottofondo. A fare da scenario le bellezze monumentali della città eterna.

Summer & Todd con il Campagna Amica Tour. Quello di sabato sarà il primo di una serie di eventi con i personaggi di “Summer&Todd l’allegra fattoria”, la nuovissima serie animata Rainbow, ambientata in una fattoria, per avvicinare i più piccoli ai temi legati alla natura.

Campagna Amica e Raimbow hanno stretto una collaborazione finalizzata proprio alla promozione di contenuti educativi, destinati ai bambini, per aiutarli a sviluppare la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente e della natura.

Ad attendere i bambini, i loro genitori e i nonni, ci saranno i personaggi del cartone, che faranno vivere ai più piccoli, insieme ai produttori del mercato, un’esperienza educativa con leggerezza e divertimento.

In un’area dedicata verranno allestiti laboratori didattici, in modo che i bimbi possano iniziare ad apprendere l’importanza di alcuni temi come la stagionalità dei prodotti, i vantaggi del km0, e anche la stessa educazione alimentare e l’importanza dello stile di vita sano, aiutati anche dai personaggi della serie.

Il tutto si concluderà a pranzo con tanti gadget in regalo e la possibilità di fare una foto ricordo con i personaggi del cartone animato.

Spesa serale e cibo contadino a suon di musica. Alle 18 il mercato vivrà una serata all’insegna della spesa di qualità e del buon cibo. Infatti, oltre ad aggirarsi tra un’ambia selezione di prodotti, che per l’occasione sarà possibile acquistare, si potrà comprare e gustare il tipico tagliere contadino accompagnato da un buon bicchiere di vino o da una birra, tutto rigorosamente agricolo.

Protagonista sarà anche il cibo di strada, con centrifughe, bruschette e panini vegetariani.

La serata sarà allietata da un musica di sottofondo e si concluderà alle 21 con un brindisi di saluto.

COMUNICATO STAMPA