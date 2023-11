Coldiretti Lazio dona prodotti alimentari al Circolo S. Pietro per l’iniziativa benefica ” Esposizione di Natale”

Sarà visitabile fino a sabato e ancora da lunedì 20 novembre su appuntamento l’“Esposizione di Natale”, organizzato dal Circolo S. Pietro nelle sale di Palazzo S. Calisto in piazza San Calisto 16 a Roma, a cui ha aderito anche Coldiretti Lazio con la donazione di prodotti alimentari a Km0.

Un’iniziativa benefica, che si rinnova da oltre vent’anni, con l’esposizione di complementi d’arredo e articoli da regalo, capi di abbigliamento, bigiotteria, pelletteria e prodotti alimentari donati dalla Coldiretti Lazio, che attivamente partecipa agli eventi organizzati dal Circolo S. Pietro e contribuisce alle sue Opere. L’apertura è prevista per oggi alle ore 15.00 fino alle 19.30, mentre da martedì a sabato dalle ore 11.00 alle 19.30 e da lunedì 20 su appuntamento numero 335.192.58.73.

Il Circolo S. Pietro da oltre 150 anni si prende cura dei più bisognosi attraverso azioni concrete di solidarietà, nelle quali rientra l’Esposizione di Natale, ma anche gestendo strutture di accoglienza e centri operativi, come mense, case famiglia e ricovero per senzatetto. “Con questa iniziativa e con le molte altre organizzate da Coldiretti e Campagna Amica, vogliamo dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione e più colpite dalle difficoltà economiche”, spiega il coordinatore di Campagna Amica Lazio, Giuseppe Stocchi.

Stando al VI Rapporto “La povertà a Roma: un punto di vista”, curato dall’area studi e comunicazione della Caritas diocesana di Roma e presentato oggi, nella Capitale il 42,2% dei residenti dichiara un reddito inferiore ai 15mila euro. Il 37,1% rientra nella fascia 15mila-35mila euro, il 18,3% dichiara più di 35mila euro, ma meno di 100 mila. Il 2,4% dei contribuenti percepisce più di 100mila euro e detiene il 17,6% del reddito dichiarato nella Capitale, pari a oltre 8 miliardi di euro. Aumentano le richieste di aiuto oltre 25 mila e il 70% di queste è di tipo alimentare. Sono stati 320 mila i pasti distribuiti nel 2022 e 9.148 le persone accolte.

“Il cibo raccolto anche per l’Esposizione di Natale a San Calisto – prosegue Stocchi – è sempre di alta qualità e con prodotti straordinari e particolari della tradizione agricola italiana come i “sigilli” di Campagna Amica”. In particolare all’iniziativa di beneficenza organizzata dal Circolo S.Pietro sarà possibile trovare la birra agricola realizzata da Alta Quota, vino e spumante della Tenuta Casciani, l’olio e il vino rosé dell’azienda agricola L’Oro delle Donne, le confetture miste di Castro Ginetti, il miele e le erbe aromatiche, oltre ai preparati per la pasta dell’azienda agricola Sapore di Svolta e ancora i barattoli di funghi alla brace in olio extravergine d’oliva dell’azienda agricola Bressan e le creme di nocciola della varietà “Gentile Romana” dell’azienda agricola Mecarelli, oltre alle creme di olive nere e di varietà Itrana dell’azienda agricola La Cisterna del Marchionato e al libro del suo titolare, il dottor Luca Ingegneri, sulle ricette storiche “dalla cucina etrusca alle ricette della nonna”. Spazio anche alla cosmesi con le creme alla bava di lumaca dell’azienda agricola Bio Helix Tuscia di Andreina Pasquali.

“Solo negli ultimi cinque anni sono saliti ad oltre 8 milioni i chili di cibo – conclude Stocchi – per le famiglie bisognose che sono stati raccolti dagli agricoltori della Coldiretti, attraverso le mobilitazioni della Coldiretti, come la “spesa sospesa” ,lanciate nei mercati di Campagna Amica da nord a sud dell’Italia”. In totale sono state aiutate con la “spesa sospesa” oltre 400 mila famiglie per una media di più di 20 chili a nucleo con circa 100 mila bambini in condizione di difficoltà con questa operazione di solidarietà, che vede da una parte ha le aziende agricole schierate in prima linea e dall’altra il coinvolgimento di milioni di italiani nei mercati di Campagna Amica e nei Villaggi contadini della Coldiretti.

COMUNICATO STAMPA