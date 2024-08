Coldiretti Lazio, Consiglio regionale: Collegato approvato, ma ora testo unico dell’agricoltura

Granieri: “Basta a modifiche spot della legge 38/1999”

“Dobbiamo andare verso un Testo Unico dell’Agricoltura”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, sulla proposta di legge 570/2024 presentata lo scorso 30 luglio.

“Quello che torniamo a chiedere alla Regione Lazio – prosegue Granieri – è l’attuazione di un Testo Unico dell’Agricoltura, all’interno del quale trattare temi di urbanistica in zona agricola esclusivamente in una visuale d’insieme. Ribadiamo un concetto fondamentale: le aree agricole non sono merce di scambio e ci opporremo sempre a chi cerca di non attenersi a questo principio”.

“Il mondo agricolo – aggiunge Granieri – rischia di essere fortemente penalizzato da proposte di modifica alla legge 38/1999 che danneggerebbe gli agricoltori, le loro attività produttive e il valore patrimoniale delle aziende agricole. Non possiamo ledere la norma quadro dell’edificazione in zona agricola, che ha lo scopo di tutelare i territori dal consumo indiscriminato di suolo”.

Comunicato stampa