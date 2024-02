Coldiretti Lazio, bando “Fresco Lazio” 3 mln: industrie garantiscono giusto prezzo agli agricoltori

“Il bando Fresco Lazio rappresenta un ottimo strumento per valorizzare la filiera lattiero casearia e promuovere i prodotti a km0, ma è importante che ci sia grande attenzione al prezzo del latte da parte delle industrie”. Così il presidente della Coldiretti Lazio, David Granieri, in merito al tavolo tecnico che si svolgerà domani alla Regione Lazio proprio sul nuovo bando presentato dall’assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini.

“I nostri agricoltori hanno bisogno di una stabilità del prezzo – prosegue Granieri – per poter garantire una produzione, che nella nostra regione rappresenta il mercato più importante d’Europa. Un mercato esclusivo e di assoluta eccellenza, che non possiamo permetterci di mettere a rischio. Il nuovo bando costituisce un sostegno per le aziende che producono, lavorano e trasformano il latte nel nostro territorio, ma se le industrie non garantiranno una stabilità del prezzo, sarà tutto inutile”.

Nel Lazio ogni anno vengono prodotti oltre 4 milioni di quintali di latte. Una filiera quella lattiero casearia che riveste un ruolo fondamentale nell’economia della nostra regione. Il comparto zootecnico conta oltre un milione di capi e offre lavoro a più di 20 mila dipendenti.

“Il fattore prezzo è determinante – ribadisce Granieri – non permetteremo che i prezzi del latte scendano sotto i costi di produzione. Questa è una battaglia che portiamo avanti da sempre e con importanti risultati, come la norma fortemente voluta da Coldiretti contro le pratiche sleali”.

COMUNICATO STAMPA