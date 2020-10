Coldiretti Lazio, apre al Pigneto il nuovo mercato di Campagna Amica

Sarà inaugurato a Largo Venue, nell’ambito della manifestazione “Ottobrata Prenestina”, il nuovo mercato di Campagna Amica al Pigneto, che si svolgerà con cadenza settimanale ogni sabato dalle ore 9 alle 15. Il primo appuntamento, però, sarà di domenica, domani 25 ottobre dalle 9 alle 17, proprio ne​ll’area garden, nell’ambito dell’Ottobrata Prenestina.Ogni sabato in Via Biordo Michelotti 2 sarà possibile, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, acquistare i prodotti a chilometro zero direttamente dai produttori nel mercato contadino di Coldiretti Lazio. Dai salumi ai formaggi, dal vino agli ortaggio bio e poi ancora le uova, la porchetta e l’olio Evo, saranno solo alcuni dei prodotti disponibili sui banchi delle venti aziende che saranno presenti. Nei mercati di Campagna Amica si ha la possibilità di confrontarsi direttamente con gli agricoltori e attraverso di loro, ripercorrere le tradizioni del territorio, legate proprio a quei prodotti genuini e sani che mettono a disposizione dei consumatori. Un sostegno al Made in Italy, particolarmente importante in questo periodo per le aziende, già vessate dalla crisi economica determinata dall’esigenza sanitaria e soprattutto una garanzia grazie ai controlli continui a cui vengono sottoposti i nostri prodotti.

comunicato stampa