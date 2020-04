Coldiretti Lazio accanto alla Protezione Civile nella raccolta fondi per combattere il COVID 19

La Coldiretti Lazio lancia un appello di raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sostenendo la Protezione Civile che, come previsto nell’ambito del Decreto Legge “Cura Italia”, ha aperto un conto corrente bancario dedicato.L’appello ad aderire è rivolto a tutti ed in particolare alle imprese agricole aderenti a Coldiretti. “Siamo ancora nella fase critica dell’emergenza – dice il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – in cui anche una piccola donazione può fare la differenza, nell’acquisto di macchinari e dispositivi medici, ma anche per dare un sostegno a quanti ne hanno bisogno e alle persone in difficoltà. In questo momento dobbiamo sentirci tutti coinvolti e parte di una grande famiglia, alla quale siamo chiamati a dare il nostro contributo, per combattere insieme una battaglia comune. Alla Protezione civile, inoltre, ci lega da sempre non solo una grande vicinanza, ma anche una fattiva collaborazione. A loro esprimiamo il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo”.Coldiretti Lazio è pronta a sostenere la Protezione Civile, con la quale ha anche sottoscritto la scorsa estate un protocollo d’intesa, con uno spirito di collaborazione, volto a fronteggiare gli eventuali stati di emergenza e per le attività di prevenzione anti incendio sul territorio regionale, con finalità di prevenzione, formazione e informazione.Servizi erogati anche agli imprenditori agricoli associati, con la possibilità per questi ultimi di mettere a disposizione del territorio laziale la propria professionalità, al fine di prevenire, laddove possibile, danni da calamità, oppure, intervenire nel caso di sopravvenute cause naturali e ambientali.Coldiretti Lazio, inoltre, nell’ambito del protocollo, promuove la cultura del rispetto ambientale e naturalistico, anche mediante la diffusione di campagne di divulgazione informativa e di sensibilizzazione nei confronti della popolazione cittadina e scolastica.Per aderire alla donazione è possibile effettuare un bonifico sia dall’Italia sia dall’Estero usando le seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa Sanpaolo Spa, Filiale di Via del Corso, 226 – Roma. Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. IBAN: IT84Z0306905020100000066387 BIC: BCITITMM.

