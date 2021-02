Coldiretti Latina, preoccupazione per la realizzazione della discarica in area a vocazione agricola e turistica

Picchi: “Abbiamo ricevuto una delegazione del comitato cittadino: “No alla Discarica di Borgo San Michele”. Approfondiremo la questione nelle sedi competenti”

Cresce la preoccupazione per la realizzazione di una discarica a Borgo San Michele, non solo tra i residenti, ma anche tra le aziende agricole presenti sul territorio. Il sito è in fase di individuazione tra la Migliara 45 e la Pontina. Coldiretti Latina ha incontrato il comitato cittadino che si è costituito contro la creazione del sito di stoccaggio per rifiuti inerti, ascoltando le loro istanze, che verranno approfondite nelle sedi competenti quali la Regione Lazio e il Comune di Latina.

“Nell’area in cui nascerà la discarica – spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi – sono presenti numerose aziende agricole, soprattutto vitivinicole, con annesso agriturismo. Ho raccolto le preoccupazione del Comitato cittadino “No alla discarica di Borgo San Michele” che hanno chiesto di incontrarci. Porteremo avanti le loro istanze nelle sedi opportune”.

A risentirne sarebbero dunque anche tutte quelle imprese che vivono grazie al turismo.

“Si tratta di attività che fatturano prevalentemente nel periodo estivo – aggiunge Picchi – grazie alla presenza dei turisti che raggiungono Sabaudia o il vicino Parco Nazionale del Circeo. Creare una discarica in quella zona, rappresenterebbe l’ennesimo colpo inferto ad aziende, che a fatica stanno cercando di risollevarsi dalla crisi determinata dalla pandemia, che ha quasi azzerato gli incassi. Un colpo fatale”.​

COMUNICATO STAMPA